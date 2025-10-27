Director de Companii
Rapyd
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in United Arab Emirates la Rapyd totalizează AED 441K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Rapyd. Ultima actualizare: 10/27/2025

Pachetul Median
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Total pe an
AED 441K
Nivel
Backend Developer
Salariu de bază
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Rapyd?
Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Funcții incluse

Inginer Software Backend

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Rapyd in United Arab Emirates ajunge la o compensație totală anuală de AED 516,795. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Rapyd pentru rolul de Inginer Software in United Arab Emirates este AED 431,998.

Alte Resurse