Director de Companii
Ramp
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Ramp Salarii

Salariul de la Ramp variază de la $76,380 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $595,400 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ramp. Ultima actualizare: 10/25/2025

Ramp logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Inginer Software Frontend

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Designer de Produs
Median $189K

Designer UX

Designer Web

Recrutor
Median $135K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Manager de Produs
Median $275K
Marketing
Median $200K

Manager Marketing Produs

Operațiuni de Afaceri
$149K
Analist de Afaceri
$261K
Servicii Clienți
$76.4K
Data Scientist
$161K
Resurse Umane
$333K
Vânzări
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Manager Inginerie Software
$269K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Ramp, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Ramp este Inginer Software at the Staff Software Engineer level cu o compensație totală anuală de $595,400. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ramp este $259,416.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Ramp

Companii Similare

  • Citadel
  • Brex
  • Two Sigma
  • Chime
  • Old Mission
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse