Pachetul median de compensație pentru Manager de Produs in India la Rally totalizează ₹3.72M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Rally. Ultima actualizare: 9/28/2025

Pachetul Median
company icon
Rally
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹3.72M
Nivel
-
Salariu de bază
₹3.19M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹532K
Ani în companie
1 An
Ani experiență
6 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Rally?

₹13.95M

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Rally in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹3,849,612. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Rally pentru rolul de Manager de Produs in India este ₹3,693,323.

