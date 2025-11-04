Director de Companii
Rakuten Americas
Rakuten Americas Analist Securitate Cibernetică Salarii

Compensația totală medie pentru Analist Securitate Cibernetică la Rakuten Americas variază de la $97.8K la $137K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Rakuten Americas. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

$106K - $123K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$97.8K$106K$123K$137K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Rakuten Americas?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Securitate Cibernetică la Rakuten Americas ajunge la o compensație totală anuală de $136,850. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Rakuten Americas pentru rolul de Analist Securitate Cibernetică este $97,750.

