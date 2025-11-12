Director de Companii
Radix
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Inginer Software Full-Stack

Radix Inginer Software Full-Stack Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software Full-Stack in Brazil la Radix totalizează R$126K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Radix. Ultima actualizare: 11/12/2025

Pachetul Median
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Total pe an
R$126K
Nivel
Senior
Salariu de bază
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
8 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Radix?
Block logo
+R$318K
Robinhood logo
+R$488K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Full-Stack la Radix in Brazil ajunge la o compensație totală anuală de R$228,092. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Radix pentru rolul de Inginer Software Full-Stack in Brazil este R$125,571.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Radix

Companii Similare

  • Lyft
  • Roblox
  • Intuit
  • Google
  • Pinterest
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse