Director de Companii
R3
R3 Salarii

Salariul de la R3 variază de la $75,661 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $166,787 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la R3. Ultima actualizare: 11/29/2025

Inginer Software
Median $107K

Inginer Crypto

Designer de Produs
$75.7K
Manager de Produs
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Vânzări
$167K
Manager Inginerie Software
$149K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la R3 este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $166,787. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la R3 este $118,983.

