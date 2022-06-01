Director de Companii
R1 RCM
R1 RCM Salarii

Salariul de la R1 RCM variază de la $18,258 în compensație totală pe an pentru un Manager Operațiuni de Afaceri la nivelul inferior până la $265,665 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la R1 RCM. Ultima actualizare: 11/29/2025

Inginer Software
Median $154K

Inginer Software Full-Stack

Manager Operațiuni de Afaceri
$18.3K
Analist de Afaceri
$99.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Specialist în Știința Datelor
$131K
Analist Financiar
$179K
Designer de Produs
$134K
Manager de Produs
$35.3K
Manager de Proiect
$135K
Manager Inginerie Software
$266K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la R1 RCM este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $265,665. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la R1 RCM este $134,325.

Alte Resurse

