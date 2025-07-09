Qwant Salarii

Salariul de la Qwant variază de la $51,290 în compensație totală pe an pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul inferior până la $65,771 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Qwant . Ultima actualizare: 11/29/2025