QVC Salarii

Salariul de la QVC variază de la $15,217 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $101,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la QVC. Ultima actualizare: 11/28/2025

Inginer Software
Median $101K
Analist de Afaceri
$83.6K
Servicii Clienți
$15.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analist de Date
$62.6K
Analist Financiar
$40.2K
Tehnolog Informații (IT)
$46.9K
Recrutor
$24.1K
Manager Inginerie Software
$87K
Cercetător UX
$84.6K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la QVC este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $101,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la QVC este $62,616.

