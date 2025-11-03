Director de Companii
Quinnox
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

Quinnox Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in India la Quinnox totalizează ₹1.25M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Quinnox. Ultima actualizare: 11/3/2025

Pachetul Median
company icon
Quinnox
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹1.25M
Nivel
L2
Salariu de bază
₹1.22M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹24.4K
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Quinnox?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Quinnox in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹1,849,055. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Quinnox pentru rolul de Inginer Software in India este ₹1,245,138.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Quinnox

Companii Similare

  • Lyft
  • Airbnb
  • Stripe
  • Square
  • Roblox
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse