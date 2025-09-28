Director de Companii
Quantum Group
Quantum Group Data Scientist Salarii

Compensația totală medie pentru Data Scientist in Australia la Quantum Group variază de la A$49.7K la A$70.9K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Quantum Group. Ultima actualizare: 9/28/2025

A$56.9K - A$66.6K
Australia
A$49.7KA$56.9KA$66.6KA$70.9K
The highest paying salary package reported for a Data Scientist at Quantum Group in Australia sits at a yearly total compensation of A$70,853. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Quantum Group for the Data Scientist role in Australia is A$49,658.

