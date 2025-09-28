Director de Companii
Qualtrics
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Cercetător UX

  • Toate salariile Cercetător UX

Qualtrics Cercetător UX Salarii

Compensația pentru Cercetător UX in United States la Qualtrics totalizează $145K pe year pentru L4. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Qualtrics. Ultima actualizare: 9/28/2025

Compensația Totală Medie

$139K - $161K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$122K$139K$161K$177K
Interval Comun
Interval Posibil
Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Vizualizează 2 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Qualtrics, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Cercetător UX oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Cercetător UX la Qualtrics in United States ajunge la o compensație totală anuală de $177,310. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Qualtrics pentru rolul de Cercetător UX in United States este $122,180.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Qualtrics

Companii Similare

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse