  • Salarii
  • Software Test Engineer

  • Toate salariile Software Test Engineer

Qualtrics Software Test Engineer Salarii

Pachetul median de compensație pentru Software Test Engineer in United States la Qualtrics totalizează $136K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Qualtrics. Ultima actualizare: 9/28/2025

Pachetul Median
company icon
Qualtrics
Software Test Engineer
Seattle, WA
Total pe an
$136K
Nivel
L4
Salariu de bază
$124K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
6 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Qualtrics?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Qualtrics, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un jobFamilies.Software Test Engineer la Qualtrics in United States ajunge la o compensație totală anuală de $207,800. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Qualtrics pentru rolul de jobFamilies.Software Test Engineer in United States este $136,000.

