Compensația pentru Inginer Software in United States la Qualtrics variază de la $159K pe year pentru L3 la $510K pe year pentru L7. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $202K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Qualtrics. Ultima actualizare: 9/28/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L3
$159K
$120K
$32.1K
$6.5K
L4
$215K
$155K
$50.5K
$9.6K
L5
$318K
$188K
$102K
$27K
L6
$362K
$208K
$131K
$23.3K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Qualtrics, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
