Director de Companii
Qualtrics
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Operațiuni Persoane

  • Toate salariile Operațiuni Persoane

Qualtrics Operațiuni Persoane Salarii

Compensația totală medie pentru Operațiuni Persoane la Qualtrics variază de la A$144K la A$205K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Qualtrics. Ultima actualizare: 9/28/2025

Compensația Totală Medie

A$165K - A$193K
Australia
Interval Comun
Interval Posibil
A$144KA$165KA$193KA$205K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Operațiuni Persoane contribuțiis la Qualtrics pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

A$249K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de A$46.7K+ (uneori A$467K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Qualtrics, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Operațiuni Persoane oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Operațiuni Persoane la Qualtrics ajunge la o compensație totală anuală de A$205,024. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Qualtrics pentru rolul de Operațiuni Persoane este A$143,692.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Qualtrics

Companii Similare

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse