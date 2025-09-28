Director de Companii
Compensația totală medie pentru Manager Data Science in United States la Qualtrics variază de la $149K la $203K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Qualtrics. Ultima actualizare: 9/28/2025

Compensația Totală Medie

$159K - $193K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$149K$159K$193K$203K
Interval Comun
Interval Posibil

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Qualtrics, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Întrebări frecvente

