Compensația totală medie pentru Manager Operațiuni de Afaceri la Qualtrics variază de la MX$1.07M la MX$1.45M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Qualtrics. Ultima actualizare: 9/28/2025

Compensația Totală Medie

MX$1.14M - MX$1.38M
Mexico
Interval Comun
Interval Posibil
MX$1.07MMX$1.14MMX$1.38MMX$1.45M
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Qualtrics, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Operațiuni de Afaceri la Qualtrics ajunge la o compensație totală anuală de MXMX$28,148,574. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Qualtrics pentru rolul de Manager Operațiuni de Afaceri este MXMX$20,626,107.

