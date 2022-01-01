Qualia Salarii

Salariul de la Qualia variază de la $55,275 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $256,959 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Qualia . Ultima actualizare: 9/18/2025