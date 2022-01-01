Director de Companii
Qualia
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Qualia Salarii

Salariul de la Qualia variază de la $55,275 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $256,959 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Qualia. Ultima actualizare: 9/18/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $170K

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
Median $200K
Servicii Clienți
$55.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Data Scientist
$118K
Marketing
$102K
Recrutor
Median $155K
Vânzări
$85.4K
Manager Inginerie Software
$257K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Qualia, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Qualia is Manager Inginerie Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $256,959. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualia is $136,300.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Qualia

Companii Similare

  • Nylas
  • Zenefits
  • HackerOne
  • Drift
  • PathAI
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse