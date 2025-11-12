Director de Companii
Qualcomm
Compensația pentru Inginer Radio Frequency in Greater San Diego Area la Qualcomm variază de la $256K pe year pentru Staff Hardware Engineer la $313K pe year pentru Senior Staff Hardware Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greater San Diego Area totalizează $286K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Qualcomm. Ultima actualizare: 11/12/2025

Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Hardware Engineer
$256K
$167K
$66.3K
$22.7K
Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Qualcomm, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (16.65% semestrial)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (16.65% semestrial)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Qualcomm, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Radio Frequency la Qualcomm in Greater San Diego Area ajunge la o compensație totală anuală de $334,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Qualcomm pentru rolul de Inginer Radio Frequency in Greater San Diego Area este $288,744.

