Compensația pentru Inginer Analog in United States la Qualcomm variază de la $194K pe year pentru Senior Hardware Engineer la $255K pe year pentru Staff Hardware Engineer. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $210K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Qualcomm. Ultima actualizare: 11/12/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$194K
$149K
$30.6K
$14.4K
Staff Hardware Engineer
$255K
$170K
$62.5K
$22.5K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
La Qualcomm, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 2nd-AN (16.65% semestrial)
33.3% se dobândește în 3rd-AN (16.65% semestrial)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Qualcomm, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)