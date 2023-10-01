Director de Companii
QSC
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

QSC Salarii

Salariul de la QSC variază de la $35,926 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $137,700 pentru un Inginer Hardware la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la QSC. Ultima actualizare: 9/17/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $35.9K
Inginer Hardware
$138K
Manager de Program
$53K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Ipa ti o nsan owo giga julọ ti a sọ ni QSC ni Inginer Hardware at the Common Range Average level pẹlu apapọ isanwo ọdun ti $137,700. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni QSC ni $53,040.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru QSC

Companii Similare

  • PayPal
  • Coinbase
  • Netflix
  • Roblox
  • Dropbox
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse