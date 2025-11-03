Director de Companii
Qohash
Qohash Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Canada la Qohash totalizează CA$153K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Qohash. Ultima actualizare: 11/3/2025

Pachetul Median
company icon
Qohash
Software Engineer
Quebec, QC, Canada
Total pe an
CA$153K
Nivel
Senior
Salariu de bază
CA$153K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Qohash?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Qohash in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$201,407. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Qohash pentru rolul de Inginer Software in Canada este CA$153,331.

