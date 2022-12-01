Directorul Companiilor
Qogita
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Qogita Salarii

Intervalul salarial Qogita variază de la $63,997 în compensație totală anuală pentru Manager de Produs la capătul de jos la $118,874 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Qogita. Ultima actualizare: 8/24/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Specialist în Științe de Date
$77.5K
Manager de Produs
$64K
Inginer de Software
$119K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Qogita este Inginer de Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $118,874. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Qogita este $77,538.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Qogita

Companii Asoc

  • PayPal
  • Snap
  • Roblox
  • Google
  • LinkedIn
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse