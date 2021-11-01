Qeexo Salarii

Salariul de la Qeexo variază de la $54,812 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $220,890 pentru un Designer de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Qeexo . Ultima actualizare: 11/29/2025