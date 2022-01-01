Director de Companii
QAD
QAD Salarii

Salariul de la QAD variază de la $10,961 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $127,251 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la QAD. Ultima actualizare: 9/3/2025

$160K

Inginer Software
Median $11K
Manager de Produs
$65.6K
Vânzări
$127K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manager Inginerie Software
$62.3K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la QAD este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $127,251. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la QAD este $63,944.

Alte Resurse