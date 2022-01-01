QAD Salarii

Salariul de la QAD variază de la $10,961 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $127,251 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la QAD . Ultima actualizare: 9/3/2025