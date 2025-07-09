Director de Companii
Purdue University
Purdue University Salarii

Salariul de la Purdue University variază de la $19,900 în compensație totală pe an pentru un Asistent Administrativ la nivelul inferior până la $132,335 pentru un Recompense Totale la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Purdue University. Ultima actualizare: 9/17/2025

$160K

Inginer Software
Median $72K

Cercetător Științific

Inginer Chimist
Median $70K

Inginer Cercetare

Inginer Mecanic
Median $30K

Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Asistent Administrativ
$19.9K
Data Scientist
$119K
Inginer Electrician
$34.3K
Designer Grafic
$41.4K
Inginer Hardware
$29.9K
Resurse Umane
$47.8K
Tehnolog Informațional (IT)
$39K
Manager de Proiect
$77.6K
Recompense Totale
$132K
Încredere și Siguranță
$98K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Purdue University este Recompense Totale at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $132,335. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Purdue University este $41,392.

