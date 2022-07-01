Public.com Salarii

Director de Companii
Salariul de la Public.com variază de la $152,235 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $169,150 pentru un Designer de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Public.com. Ultima actualizare: 10/24/2025

Resurse Umane
$162K
Designer de Produs
$169K
Inginer Software
$152K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Public.com este Designer de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $169,150. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Public.com este $161,700.

Alte Resurse