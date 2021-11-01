Director de Companii
PT Pertamina
PT Pertamina Salarii

Salariul de la PT Pertamina variază de la $2,731 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $9,766 pentru un Inginer Mecanic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la PT Pertamina. Ultima actualizare: 10/24/2025

Designer Grafic
$9.7K
Inginer Mecanic
$9.8K
Manager de Proiect
$2.7K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la PT Pertamina este Inginer Mecanic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $9,766. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la PT Pertamina este $9,660.

