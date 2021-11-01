PT Pertamina Salarii

Salariul de la PT Pertamina variază de la $2,731 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $9,766 pentru un Inginer Mecanic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la PT Pertamina . Ultima actualizare: 10/24/2025