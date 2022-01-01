Proxy Salarii

Salariul de la Proxy variază de la $100,500 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $184,075 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Proxy . Ultima actualizare: 11/28/2025