Director de Companii
Provention Bio
Provention Bio Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in Netherlands la Provention Bio variază de la €69.1K la €96.7K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Provention Bio. Ultima actualizare: 11/3/2025

Compensația Totală Medie

€74.8K - €87K
Netherlands
Interval Comun
Interval Posibil
€69.1K€74.8K€87K€96.7K
Interval Comun
Interval Posibil

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Provention Bio in Netherlands ajunge la o compensație totală anuală de €96,745. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Provention Bio pentru rolul de Inginer Software in Netherlands este €69,104.

