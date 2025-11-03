Director de Companii
Proton
Proton Designer de Produs Salarii

Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Proton. Ultima actualizare: 11/3/2025

Compensația Totală Medie

CHF 38.5K - CHF 45.6K
Switzerland
Interval Comun
Interval Posibil
CHF 33.9KCHF 38.5KCHF 45.6KCHF 48.1K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Proton, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Proton in Switzerland ajunge la o compensație totală anuală de CHF 48,093. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Proton pentru rolul de Designer de Produs in Switzerland este CHF 33,874.

