Compensația totală medie pentru Servicii Clienți in North Macedonia la Proton variază de la MKD 482K la MKD 658K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Proton. Ultima actualizare: 11/3/2025

Compensația Totală Medie

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Interval Comun
Interval Posibil
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Servicii Clienți contribuțiis la Proton pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+MKD 3.13M
Robinhood logo
+MKD 4.8M
Stripe logo
+MKD 1.08M
Datadog logo
+MKD 1.89M
Verily logo
+MKD 1.19M
Don't get lowballed

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Proton, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Servicii Clienți la Proton in North Macedonia ajunge la o compensație totală anuală de MKD 657,762. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Proton pentru rolul de Servicii Clienți in North Macedonia este MKD 481,981.

Alte Resurse