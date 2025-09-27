Director de Companii
Prophet
Prophet Consultant în Management Salarii

Pachetul median de compensație pentru Consultant în Management in United States la Prophet totalizează $120K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Prophet. Ultima actualizare: 9/27/2025

Pachetul Median
company icon
Prophet
Senior Associate
San Francisco, CA
Total pe an
$120K
Nivel
Senior Associate
Salariu de bază
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
5 Ani
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Prophet?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Întrebări frecvente

Prophet in United States의 Consultant în Management에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 $475,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Prophet의 Consultant în Management 직무 in United States에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $105,000입니다.

Companii Similare

Alte Resurse