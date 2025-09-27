Director de Companii
ProPetro Services
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

ProPetro Services Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in United States la ProPetro Services variază de la $91.3K la $128K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ProPetro Services. Ultima actualizare: 9/27/2025

Compensația Totală Medie

$99K - $120K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$91.3K$99K$120K$128K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 2 încă Inginer Software contribuțiis la ProPetro Services pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la ProPetro Services?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la ProPetro Services in United States ajunge la o compensație totală anuală de $127,600. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ProPetro Services pentru rolul de Inginer Software in United States este $91,300.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru ProPetro Services

Companii Similare

  • Coinbase
  • SoFi
  • PayPal
  • Apple
  • Tesla
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse