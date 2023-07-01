Directorul Companiilor
Properly
Properly Salarii

Intervalul salarial Properly variază de la $66,607 în compensație totală anuală pentru Manager de Operațiuni la capătul de jos la $150,750 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Properly. Ultima actualizare: 8/24/2025

$160K

Manager de Operațiuni
$66.6K
Specialist în Științe de Date
$107K
Inginer de Software
Median $100K

Manager de Inginerie Software
$151K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Properly este Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $150,750. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Properly este $103,545.

