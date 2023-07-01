Properly Salarii

Intervalul salarial Properly variază de la $66,607 în compensație totală anuală pentru Manager de Operațiuni la capătul de jos la $150,750 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Properly . Ultima actualizare: 8/24/2025