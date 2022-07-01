Proficio Salarii

Salariul de la Proficio variază de la $41,392 în compensație totală pe an pentru un Analist Securitate Cibernetică la nivelul inferior până la $150,750 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Proficio . Ultima actualizare: 11/28/2025