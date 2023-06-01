Director de Companii
Profi Salarii

Salariul de la Profi variază de la $8,957 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $67,487 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Profi. Ultima actualizare: 11/28/2025

Manager de Produs
$47.5K
Vânzări
$9K
Manager Inginerie Software
$67.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Profi este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $67,487. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Profi este $47,493.

Alte Resurse

