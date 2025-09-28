Compensația pentru Manager de Proiect in Poland la Procter & Gamble totalizează PLN 162K pe year pentru B1. Pachetul median de compensație pe year in Poland totalizează PLN 180K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Procter & Gamble. Ultima actualizare: 9/28/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
B1
PLN 162K
PLN 158K
PLN 0
PLN 3.8K
B2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B3
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***