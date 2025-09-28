Procter & Gamble Manager de Proiect Salarii

Compensația pentru Manager de Proiect in Poland la Procter & Gamble totalizează PLN 162K pe year pentru B1. Pachetul median de compensație pe year in Poland totalizează PLN 180K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Procter & Gamble. Ultima actualizare: 9/28/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus B1 Project Manager PLN 162K PLN 158K PLN 0 PLN 3.8K B2 Senior Project Manager PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- B3 Director PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- B4 Senior Director PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Vizualizează 1 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( PLN ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus Nu au fost găsite salarii

