Compensația pentru Manager de Program in United States la Procter & Gamble totalizează $116K pe year pentru B2. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $133K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Procter & Gamble. Ultima actualizare: 9/28/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$116K
$109K
$3.5K
$4.1K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Care sunt nivelurile de carieră la Procter & Gamble?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Program la Procter & Gamble in United States ajunge la o compensație totală anuală de $197,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Procter & Gamble pentru rolul de Manager de Program in United States este $126,260.

