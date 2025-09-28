Director de Companii
Procter & Gamble
Procter & Gamble Manager de Produs Salarii

Compensația pentru Manager de Produs in Poland la Procter & Gamble variază de la PLN 346K pe year pentru B2 la PLN 407K pe year pentru B3. Pachetul median de compensație pe year in Poland totalizează PLN 331K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Procter & Gamble. Ultima actualizare: 9/28/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la Procter & Gamble?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Procter & Gamble in Poland ajunge la o compensație totală anuală de PLN 547,756. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Procter & Gamble pentru rolul de Manager de Produs in Poland este PLN 306,552.

