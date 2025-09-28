Procter & Gamble Manager de Produs Salarii

Compensația pentru Manager de Produs in Poland la Procter & Gamble variază de la PLN 346K pe year pentru B2 la PLN 407K pe year pentru B3. Pachetul median de compensație pe year in Poland totalizează PLN 331K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Procter & Gamble. Ultima actualizare: 9/28/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus B1 Product Manager PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- B2 Senior Product Manager PLN 346K PLN 328K PLN 0 PLN 17.8K B3 Director PLN 407K PLN 354K PLN 0 PLN 53K B4 Senior Director PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Vizualizează 1 Mai multe niveluri

