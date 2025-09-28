Compensația pentru Manager de Produs in Poland la Procter & Gamble variază de la PLN 346K pe year pentru B2 la PLN 407K pe year pentru B3. Pachetul median de compensație pe year in Poland totalizează PLN 331K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Procter & Gamble. Ultima actualizare: 9/28/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***