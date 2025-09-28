Director de Companii
Procter & Gamble
Procter & Gamble Manager Design de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Design de Produs in Egypt la Procter & Gamble variază de la EGP 1.12M la EGP 1.53M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Procter & Gamble. Ultima actualizare: 9/28/2025

Compensația Totală Medie

EGP 1.21M - EGP 1.44M
Egypt
Interval Comun
Interval Posibil
EGP 1.12MEGP 1.21MEGP 1.44MEGP 1.53M
Interval Comun
Interval Posibil

EGP 7.89M

Care sunt nivelurile de carieră la Procter & Gamble?

Întrebări frecvente

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Manager Design de Produs na Procter & Gamble in Egypt situa-se numa remuneração total anual de EGP 1,531,479. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Procter & Gamble para a função de Manager Design de Produs in Egypt é EGP 1,118,646.

Alte Resurse