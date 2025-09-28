Compensația pentru Marketing in United States la Procter & Gamble variază de la $90K pe year pentru B1 la $184K pe year pentru B3. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $135K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Procter & Gamble. Ultima actualizare: 9/28/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
B1
$90K
$85K
$0
$5K
B2
$125K
$120K
$625
$4.4K
B3
$184K
$154K
$6.6K
$23.9K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
