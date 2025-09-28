Director de Companii
Procter & Gamble
Procter & Gamble Information Technologist (IT) Salarii

Compensația pentru Information Technologist (IT) la Procter & Gamble variază de la $60K pe year la $197K. Pachetul median de compensație pe year totalizează $103K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Procter & Gamble. Ultima actualizare: 9/28/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
B1
$83.5K
$79.5K
$250
$3.8K
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Vizualizează 1 Mai multe niveluri
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Procter & Gamble?

Întrebări frecvente

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un jobFamilies.Information Technologist (IT) in Procter & Gamble raggiunge una retribuzione totale annua di $197,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Procter & Gamble per il ruolo jobFamilies.Information Technologist (IT) è $89,600.

