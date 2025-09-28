Procter & Gamble Analist de Date Salarii

Compensația pentru Analist de Date in United States la Procter & Gamble variază de la $112K pe year pentru B1 la $130K pe year pentru B2. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $105K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Procter & Gamble. Ultima actualizare: 9/28/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus B1 $112K $102K $5K $5K B2 $130K $125K $0 $5K B3 $ -- $ -- $ -- $ -- B4 $ -- $ -- $ -- $ -- Vizualizează 1 Mai multe niveluri

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( USD ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus Nu au fost găsite salarii Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

