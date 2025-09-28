Compensația pentru Analist de Date in United States la Procter & Gamble variază de la $112K pe year pentru B1 la $130K pe year pentru B2. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $105K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Procter & Gamble. Ultima actualizare: 9/28/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
B1
$112K
$102K
$5K
$5K
B2
$130K
$125K
$0
$5K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
