Pachetul median de compensație pentru Manager Operațiuni de Afaceri la Procter & Gamble totalizează $106K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Procter & Gamble. Ultima actualizare: 9/28/2025

Pachetul Median
company icon
Procter & Gamble
Business Operations Manager
hidden
Total pe an
$106K
Nivel
B1
Salariu de bază
$92K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$14.1K
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
1 An
Care sunt nivelurile de carieră la Procter & Gamble?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Operațiuni de Afaceri la Procter & Gamble ajunge la o compensație totală anuală de $160,107. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Procter & Gamble pentru rolul de Manager Operațiuni de Afaceri este $103,500.

