ProArch Salarii

Salariul de la ProArch variază de la $4,350 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $54,026 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ProArch. Ultima actualizare: 10/21/2025

Analist de Date
$4.4K
Data Scientist
$18.2K
Manager de Produs
$54K

Inginer Software
$18.8K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la ProArch este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $54,026. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ProArch este $18,512.

