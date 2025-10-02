Director de Companii
Primerica Cybersecurity Analyst Salarii în Atlanta Area

Compensația totală medie pentru Cybersecurity Analyst in Atlanta Area la Primerica variază de la $48.6K la $70.8K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Primerica. Ultima actualizare: 10/2/2025

Compensația Totală Medie

$55.8K - $63.6K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$48.6K$55.8K$63.6K$70.8K
Interval Comun
Interval Posibil

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un jobFamilies.Cybersecurity Analyst la Primerica in Atlanta Area ajunge la o compensație totală anuală de $70,800. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Primerica pentru rolul de jobFamilies.Cybersecurity Analyst in Atlanta Area este $48,600.

