Director de Companii
Prime Focus Technologies
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager Inginerie Software

  • Toate salariile Manager Inginerie Software

Prime Focus Technologies Manager Inginerie Software Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in India la Prime Focus Technologies variază de la ₹4.67M la ₹6.62M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Prime Focus Technologies. Ultima actualizare: 9/28/2025

Compensația Totală Medie

₹5.3M - ₹6.28M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹4.67M₹5.3M₹6.28M₹6.62M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager Inginerie Software contribuțiis la Prime Focus Technologies pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

₹13.95M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de ₹2.61M+ (uneori ₹26.15M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Prime Focus Technologies?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager Inginerie Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Inginerie Software chez Prime Focus Technologies in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹6,624,621. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Prime Focus Technologies pour le poste Manager Inginerie Software in India est de ₹4,666,037.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Prime Focus Technologies

Companii Similare

  • Snap
  • Apple
  • DoorDash
  • Airbnb
  • Flipkart
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse