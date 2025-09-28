Director de Companii
Prime Controls
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer de Control

  • Toate salariile Inginer de Control

Prime Controls Inginer de Control Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer de Control in United States la Prime Controls variază de la $85.7K la $119K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Prime Controls. Ultima actualizare: 9/28/2025

Compensația Totală Medie

$91.8K - $108K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$85.7K$91.8K$108K$119K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Inginer de Control contribuțiis la Prime Controls pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Prime Controls?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer de Control oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer de Control la Prime Controls in United States ajunge la o compensație totală anuală de $119,340. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Prime Controls pentru rolul de Inginer de Control in United States este $85,680.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Prime Controls

Companii Similare

  • Roblox
  • Microsoft
  • Google
  • Snap
  • Lyft
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse