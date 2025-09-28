Director de Companii
PriceHubble
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

PriceHubble Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Switzerland la PriceHubble totalizează CHF 68.5K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la PriceHubble. Ultima actualizare: 9/28/2025

Pachetul Median
company icon
PriceHubble
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Total pe an
CHF 68.5K
Nivel
Senior
Salariu de bază
CHF 68.5K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
8 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la PriceHubble?

CHF 134K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de CHF 25.2K+ (uneori CHF 252K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la PriceHubble in Switzerland ajunge la o compensație totală anuală de CHF 69,200. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la PriceHubble pentru rolul de Inginer Software in Switzerland este CHF 68,505.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru PriceHubble

Companii Similare

  • Flipkart
  • Amazon
  • Tesla
  • Coinbase
  • Facebook
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse